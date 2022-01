Krita, le logiciel de peinture numérique libre et gratuit, passe en version 5 ; quoi de neuf ?

Côté amélioration des fonctionnalités, en ce qui concerne la gestion des pinceaux, l’étiquetage ou encore les palettes, tout a été optimisé dans la version 5.0. Les dégradés sont par exemple plus fluides, avec une plus large gamme générée. Côté performances, cette nouvelle mise à jour rend l’application plus fiable et surtout beaucoup plus rapide en permettant d'utiliser moins de mémoire sur l’appareil.