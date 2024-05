Ces applications vont disparaître de la prochaine version de Windows

En réalité, Cortana était déjà parti en préretraite depuis quelques mois. Microsoft avait annoncé la fin de la prise en charge du logiciel en juin 2023 et avait ensuite collé une petite notification à son interface quelques mois plus tard pour prévenir celles et ceux qui utilisaient encore l’outil. La prochaine mise à jour de Windows 11 va purement et simplement supprimer Cortana du système. L’assistant va rejoindre la longue liste des applications « dépréciées », de Windows.