Cortana prend quelques vacances avec Windows 11 ; pourvu que ça dure ?

Ainsi, Microsoft annonce que « Cortana ne sera plus incluse durant la première expérience de démarrage […] » sous Windows 11. Mieux encore, l'assistant ne sera pas non plus épinglé à la barre des tâches. Et cette nouveauté (ou plutôt cette absence) entrera en vigueur dès le premier jour du déploiement à grande échelle de l'OS.



Fort heureusement, Windows 11 ne se contentera pas de mettre Cortana au placard. Le système d'exploitation sera compatible nativement avec les applications Android, intégrera directement Microsoft Teams , donnera une nouvelle chance aux widgets et ajoutera des fonctionnalités gaming. Le programme est donc très chargé !