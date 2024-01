WordPad : Le mythique éditeur de textes de Microsoft va disparaître sur Windows 11

Évidemment, pour les débrouillards, il sera toujours possible de trouver des moyens détournés sur la toile pour remettre WordPad sur leur machine (en faisant tout de même attention à la source !). Mais même si l'annonce peut rendre nostalgique un certain nombre d'entre nous, les éditeurs de texte bien plus puissants ne manquent pas.

Microsoft propose bien sûr son habituel Word, accessible dans son pack Microsoft 365, ou bien gratuitement via la version en ligne Office Online. Et pour ceux qui souhaitent s'extraire des solutions proposées par le géant américain, il y a l'option Libre Office, la suite bureautique gratuite dérivée du projet OpenOffice. En fait, il faut l'avouer, cette décision marque surtout comme illustration du temps qui passe. RIP petit WordPad !