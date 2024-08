Ayant fait sa première apparition en 1985, le panneau de configuration est indubitablement l'un des éléments les plus indissociables de l'écosystème Windows dans l'esprit de ses utilisateurs. Ayant longtemps servi d'emplacement centralisé pour afficher ou encore manipuler les paramètres et les commandes du système, celui-ci s'apprête, près de quarante ans plus tard, à prendre sa retraite.

« Le Panneau de configuration est en passe d'être abandonné au profit de l'application Paramètres, qui offre une expérience plus moderne et simplifiée », a expliqué Microsoft. Vous l'aurez donc compris, il faudra à présent compter sur l'application Paramètres, qui occupe une place de plus en plus centrale au sein de Windows 11, pour effectuer vos diverses manipulations à l'avenir. Une page se tourne…