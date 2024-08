MattS32

juju251: juju251: *Et d’ailleurs, les OS de types Unix sont eux aussi compatibles avec d’anciennes normes / d’anciens binaires, etc.

Sur ce point, c’est pas aussi simple que sous Windows… Sous Windows, il est très facile par exemple de compiler depuis une version récente de l’OS un binaire compatible avec plusieurs versions antérieures.

Sous Linux, la compatibilité est surtout assurée dans l’autre sens (un binaire buildé sur un vieux Linux peut marcher sur un plus récent) et la solution conseillée pour compiler un binaire compatible avec une large plage de versions, c’est généralement… de compiler sur la plus ancienne version que tu veux supporter (au taf on se tape d’ailleurs encore des CentOS 7 à cause de ça…). Docker a un peu simplifié les choses, en permettant de faire le build dans une image d’une vieille distro, mais c’est quand même pas aussi simple que sous Windows.