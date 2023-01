Vous êtes de plus en plus connectés : ce qu'il faut retenir du dernier baromètre du numérique

L'Arcep, l'Arcom, le Conseil général de l'économie et l'Agence nationale de la cohésion des territoires ont publié, lundi 30 janvier, les résultats de l'étude annuelle menée par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC) sur la diffusion des équipements numériques et l'évolution de leurs usages. Il en ressort notamment la croissance des équipements connectés dans les ménages, la belle résistance de certains d'entre eux, comme le téléviseur, ou encore l'adoption des réseaux et d'internet, desquels de nombreux citoyens restent éloignés. Clubic vous livre les principaux éléments à retenir.