Caméras de sécurité Eufy : oui Anker a menti, mais promet de faire mieux

En décembre dernier, un utilisateur des caméras Eufy s'est aperçu qu'il lui était possible de visionner les flux vidéo enregistrés par son appareil en passant tout simplement par le lecteur VLC. Problème, et de taille : les vidéos sont censées être chiffrées par la caméra et ne devraient, en théorie, par être lisibles en clair sur n'importe quel ordinateur ou smartphone sans une authentification.

Un chercheur en sécurité s'est penché sur la question et a découvert un autre problème ayant trait à la confidentialité des utilisateurs. Si Eufy explique dans sa communication que les vidéos restent stockées en local, il s'est avéré que les clips pouvaient être envoyés sur le cloud, même lorsque l'option était désactivée dans les paramètres de l'application Eufy.

Le média en ligne The Verge a tenté d'en savoir plus et a contacté à maintes reprises le service de presse d'Eufy, avec une liste de questions qui sont restées sans réponse durant plusieurs semaines. Le site d'information a alors posé un ultimatum, et menacé l'entreprise de publier un long article récapitulant les différents problèmes détectés sur ses produits. Il semble que cette technique ait fonctionné, forçant Eufy à sortir de son mutisme.