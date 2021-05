Caméras Eufy : une mise à jour a rendu les flux vidéo accessibles à d'autres utilisateurs

Eufy a fini par communiquer sur le bug, indiquant qu'il s'était produit lors d'une mise à jour planifiée de leur serveur. Ils ont également indiqué avoir été mis au courant de son existence au bout de 40 minutes et l'avoir corrigé une heure après. Pour retrouver l'accès à leurs propres flux, les utilisateurs devaient débrancher et rebrancher leurs caméras ainsi que se déconnecter et se reconnecter sur l'application.