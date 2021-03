Apple renforce les mesures de sécurité pour éviter les leaks dans les usines

Apple a développé un système de gestion au sein de ses usines. Ce dernier fonctionne sur plusieurs Mac mini et permet de collecter divers types de données sur l'état d'avancement de la production. La société est en train de procéder à une mise à jour de ce système, laquelle sera en mesure de déterminer plus précisément les anomalies tout en rendant plus difficile le vol de composants.

Dans le cadre de ces restrictions, la firme de Cupertino demande en outre à ce que l'historique judiciaire des employés de la chaîne de production soit passé au crible, notamment pour ceux travaillant sur l'assemblage de nouveaux produits. Par ailleurs, à l'entrée de l'usine, ils devront montrer une carte d'identité officielle, y compris les employés chargés de collecter des journaux de déplacements de travailleurs affectés à des zones sensibles de l'usine.

Apple souhaite en outre que les véhicules de transport soient équipés de caméras de surveillance sans aucun angle mort afin de capturer des vidéos montrant la destruction des prototypes et composants défectueux. Ces vidéos devront être conservées pendant au moins six mois.

Apple n'exige pas qu'un dispositif de reconnaissance faciale soit mis en place au sein des bâtiments. Interrogé par Cnet US, la société affirme vouloir respecter les lois comme le RGPD et d'ajouter : « Si un fournisseur souhaite collecter des données biométriques sur ses employés dans le cadre d'un protocole de sécurité, cela doit être fait en conformité avec la loi ». En revanche, selon The Information, qui a pu récupérer ce document, Apple exige qu'aucune donnée biométrique ne soit désormais collectée sur ses employés afin de mieux sécuriser leur vie privée.