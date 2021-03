Apple lance des actions contre un ex-employé alimentant un leaker de secrets industriels

Plus précisément, la plainte déposée par Apple - initialement repérée par Apple Insider - explique que Simon Lancaster avait obtenu des informations sur des produits de la marque n'ayant pas encore été annoncés.

L'homme et son correspondant auraient commencé à échanger en 2018 par email, téléphone ou SMS et ce, jusqu'en octobre 2019. L'employé notifie Apple de son départ le 15 octobre pour une fin de contrat le 1er novembre. Toutefois, même après avoir donné sa démission, et malgré les avertissements d'autres employés, il aurait participé à des réunions dans le but d'obtenir des informations à partager avec ce média.

Apple précise que l'homme s'est connecté avec ses identifiants professionnels en dehors du campus afin de récupérer des documents confidentiels. Ces derniers auraient permis d'aider son nouvel employeur Arris Composites, une entreprise spécialisée dans le design industriel.

Simon Lancaster a notamment travaillé sur les MacBook Pro 13 et 15 pouces dotés d'une TouchBar ainsi que sur d'autres produits non commercialisés.