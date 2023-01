Activez les appels Wi-Fi ! La France progresse, mais il y a encore du chemin...

Première conclusion tirée par l'autorité indépendante : le secteur des télécoms se porte bien, avec une croissance des revenus des opérateurs de 1,9 % lors de ce troisième trimestre 2022. Le marché du mobile tire le marché vers le haut, avec 4 % de hausse du chiffre d'affaires par rapport à 2021 tandis que le fixe reste stable, à -0,2 %.

82,5 millions de cartes SIM étaient en circulation en France à la date du 30 septembre 2022, dont 74,8 millions reliées à un forfait mobile, soit 2 millions de lignes supplémentaires ouvertes en un an.

Les clients 4G sont quant à eux estimés à 69,7 millions de personnes, soit une croissance comprise entre 8 et 10 % en deux ans. En ce qui concerne les réseaux 3G, ils sont toujours utilisés par 69,3 millions de clients actifs, avec une croissance en recul. La 5G effectue aussi une belle percée, avec plus de 6 millions d'utilisateurs, 1,1 million de plus que le trimestre précédent et 4,5 millions de lignes ouvertes par rapport à la même période en 2021.