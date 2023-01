Économies d'énergie et numérique : quels sont les bons gestes au quotidien ? Voilà les réponses de l'ARCEP

L'ARCEP recommande également de passer en Wi-Fi dès lors que l'on se trouve à la maison. En effet, les connexions 4G ou 5G consomment bien plus d'énergie que celles réalisées sur votre box domestique. Privilégiez alors le Wi-Fi pour télécharger vos vidéos avant de sortir ou pour réaliser les mises à jour de vos applications. Par défaut, ces dernières ainsi que les sauvegardes de vos appareils sont réalisées uniquement sur votre box, et l'on vous conseille, sauf urgence, de garder cette option en l'état.

L'autorité recommande par ailleurs d'activer, si votre smartphone vous le permet, les appels Wi-Fi. Grâce à cette option, il vous est possible d'utiliser le réseau Wi-Fi plutôt que la 4G pour appeler vos correspondants. Cela peut avoir du sens si votre logement se situe dans une zone mal couverte. Plus de difficultés à accéder au réseau mobile signifient également plus de batterie consommée pour chaque appel.