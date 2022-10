Consommation électrique : voici les 5 appareils les plus énergivores chez vous (et ce n'est pas votre PC)

Bannir l'écran plasma, dont la réputation dans le domaine n'est plus à faire, est un classique. En effet, sa consommation annuelle moyenne de 400 kWh le place tout près du réfrigérateur au classement, alors qu'il ne fonctionne, tout au plus, que quelques heures par jour. Privilégier le LCD (186 kWh) paraît plus judicieux. Autre poste clé, l'ordinateur de bureau (276 kWh) aime beaucoup l'électricité, bien plus que l'ordinateur portable (56 kWh). En moyenne, selon Selectra, un ordinateur fixe consomme donc 80 % d'énergie en plus qu'un ordinateur portable en moyenne, et la démultiplication de ces appareils dans le foyer, au même titre que les consoles de jeu, mérite largement que l'on se penche dessus.

La box internet avec Wi-Fi actif (72 kWh) et l'imprimante (33 kWh) ne sont pas non plus à négliger, surtout lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Comme pour les chargeurs divers (13 kWh de moyenne annuelle), les débrancher plutôt que de les laisser en veille a un impact plus que concret sur la facture. Pesant jusqu'à 50 W dans la balance, retirer la prise vous permettrait d'économiser jusqu'à 10 % d'énergie sur votre consommation annuelle.

Enfin, d'autres mauvais élèves dont la réputation n'est plus à faire, comme les climatiseurs (380 kWh) ou les plaques classiques, sont de hauts postes de dépense. Pour ces dernières, privilégier l'induction permet de diviser d'un tiers, voire par deux, votre consommation énergétique concernant la cuisson.