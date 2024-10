MattS32

Vraiment surprenant ce réglage qui existe depuis des décennies

C’est par contre plus « risqué » depuis Linky de dimensionner au plus juste qu’avec un compteur mécanique, qui avait une marge de dépassement plus importante.

Et pas besoin d’aller donner tout son historique de consommation à Octopus pour savoir si on est surdimensionné ou pas, on peut regarder son historique sur le site d’Enedis et juger…

Enfin, ce n’est valable qu’à condition de ne pas avoir trop d’appareils de forte puissance et de courte durée d’utilisation, dont le pic de consommation pourra passer inaperçu sur des courbes de consommation ayant une résolution de 10 min au mieux.