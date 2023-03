Électricité : les réductions de puissance en forte hausse en 2022, voilà pourquoi

Avec l'inflation, et malgré les chèques énergies, les Français ont de plus en plus de mal à faire face à leurs factures d'électricité. Alors certains ne paient pas ce qu'ils doivent à leur opérateur, qui doit répondre en conséquence. Sauf que là où auparavant, les entreprises avaient tendance à couper l'électricité, désormais, elles appliquent plutôt une baisse de la puissance.

C'est ainsi qu'en 2022, le pays a à la fois enregistré une chute historique des coupures d'électricité, reculant de 38 % pour atteindre les 157 000 coupures, alors que les baisses de puissance ont bondi de 36 %, avec 610 000 réductions opérées. Au total, les interventions pour impayés ont vu leur nombre augmenter de 10 % l'an dernier, selon le médiateur de l'énergie Olivier Challan Belval.