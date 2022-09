Électricité : lesquels de mes appareils électroniques consomment le plus ?

Dans un contexte où le coût de la vie grimpe en flèche et les tarifs de l'électricité avec, outre une nouvelle hausse d'ores et déjà prévue pour 2023, connaître la consommation de ses appareils électroniques est aujourd'hui de plus en plus important et même intéressant dans l'optique de réaliser de précieuses économies. Faisons donc le tour des appareils, surtout high-tech, sur lesquels il est possible de faire quelques efforts.