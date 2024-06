Combien consomme un ventilateur ?

La consommation moyenne d’un ventilateur est d'environ 25 watts par heure (source : TotalEnergies). Cela représente environ 54 kWh par an si l'appareil est utilisé 12 heures par jour pendant 6 mois, soit environ 180 jours. Et pour quel coût ? Cela dépend de votre fournisseur d’électricité et du tarif applicable à votre consommation électrique (base, heures pleines / heures creuses, tarif réglementé ou non, etc.). Pour une base de 0,2516€ le kWh (base EDF en mai 2024), le coût annuel est d’environ 13,50€.

Il s’agit bien sûr d’une moyenne, mais plusieurs variables entrent en compte, comme le type de ventilateur que vous utilisez (sur pied, colonne, plafond, etc.) ou ses différentes fonctions (comme humidificateur ou brumisateur en plus de ventilateur).

L'intensité de fonctionnement joue également un rôle : un ventilateur fonctionnant à vitesse maximale consomme logiquement plus qu'à une vitesse minimale ou intermédiaire.