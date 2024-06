Comment rafraîchir une pièce avec un ventilateur ?

Pour optimiser l'efficacité de votre ventilateur, utilisez un textile humide.

Munissez-vous d'un drap ou d'une serviette mouillée et placez-le près du ventilateur (sans le coller à l'appareil pour éviter tout risque !). L'air soufflé par le ventilateur passe sur le textile humide, idéal pour rafraîchir la pièce !

Le fonctionnement porte un nom simple : l'évaporation. Lorsque l'eau s'évapore du tissu, elle capte la chaleur de l'air, ce qui crée une sensation de fraîcheur immédiate. Cette technique est particulièrement utile par temps très chaud, car elle peut abaisser la température ambiante de quelques degrés.

C'est une méthode simple et économique pour maximiser le confort de votre espace de vie. Et le plus ? Vous pouvez combiner ce conseil avec d’autres (comme l’utilisation de la glace, les ventilateurs en face à face, etc.) pour maximiser la fraîcheur de la pièce.