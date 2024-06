Un data center, construit sous des habitations, revalorise 100% de son énergie : visite guidée d'une installation hors norme

Dans la salle, on croise du matériel plutôt sympa, avec des GPU H100 Nvidia, une ancienne génération de type GPU Nvidia A100, entre autres. Les serveurs que l’on retrouve dans le centre de données servent au stockage et au calcul. On y stocke par exemple du Cloud public, pour nos e-mails, nos photos, nos vidéos (notre Drive, en somme), mais aussi des applications mobiles. Imaginez qu’un serveur coûte, à lui seul, autour de 600 000 euros. Les disques, eux, sont souvent de 18 To, mais on retrouve aussi du calibre 22, voire 24 To.