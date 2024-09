C'est une question qui est maintenant sur toutes les lèvres des spécialistes depuis un an, et la démocratisation expresse de l'IA : où trouver l'énergie ? Car l'intelligence artificielle s'est aussi distinguée par son aspect extrêmement énergivore, qui avait fait dire en début d'année à Sam Altman que le développement à venir de l'IA allait nécessiter une révolution énergétique. Et c'est ce même Sam Altman qui vient de présenter à Washington un plan tout simplement démesuré allant en ce sens.