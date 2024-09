L'intelligence artificielle est très vite devenue synonyme de technologie nécessitant énormément d'énergie - une mauvaise nouvelle pour un secteur de la tech, qui a multiplié dans le même temps les engagements de décarbonation.

Résultat, depuis un an, on entend de plus en plus parler de géants du secteur qui se tournent vers l'énergie la plus puissante n'émettant pas de CO2 : le nucléaire. C'est d'abord Microsoft qui a signé plusieurs engagements, en France et aux États-Unis, quand OpenAI s'est de son côté tout bonnement doté d'une filiale dans le nucléaire, le start-up Oklo. Et aujourd'hui, c'est Nvidia qui vient chanter les louanges de la technologie.