Bit_Man

Microsoft et blackrock c’est un peu comme Bayer et Monsanto, ça fait peur …

BlackRock 11 000 milliards d’actifs autant dire 30 milliards, c’est juste une petite crotte.

Mais avec autant d’argent sous le pied un peu (bcp) de lobbying ne lui coûte pas grand chose et peut faire très mal ( ex les retraites)

petit résumé de BR, pas de grosoft, tout le monde connait l’humanisme de Gates.

Blackrock: Une société de gestion d’actifs. Elle gère les fonds de pension, les caisses de retraite, les institutions financières et place l’argent des clients sur les marchés financiers. Elle gère 600 milliards d’euros d’actifs à travers le monde, ce qui en fait un des principaux actionnaires du CAC 40. Larry Fink, son fondateur, est une personne très riche.

Controverse:

Allégations de lobbying: Une photo montre Larry Fink avec Emmanuel Macron, alimentant l’idée que Blackrock a lobbyé pour le développement de produits de retraite en France, ce qui profite à leur business.

Jean-François Cirelli et la Légion d’honneur: Son elevation au grade d’officier de la Légion d’honneur soulève des questions sur un possible influence inappropriée.

Divisions politiques:

Gauche: Accuse Blackrock d’une pratique abusive de promotion des économies financières et de la retraite, qui pourrait ressembler à du lobbying.

Droite: Dit que c’est comme si on reprochait à un boucher de promouvoir le bon goût de la viande. Ce dernier argument n’est pas faux.

Puissance de Blackrock:

La polémique vient du pouvoir immense de Blackrock, qu’aucun gouvernement ne peut ignorer. Si Larry Fink ou ses équipes pensent que les politiques économiques d’un pays sont défavorables aux placements de leurs clients, ils peuvent se retirer de ces entreprises. Cette taille massive rend des sanctions boursières immédiates possibles.

Double langage:

Capitalisme responsable et changement climatique: Fink promeut le capitalisme responsable et l’investissement à long terme, tandis que ses financiers privilégient plutôt le court terme.

Activisme sur le climat vs Trump: Blackrock soutient l’accord de Paris sur le climat mais a conseillé Donald Trump pendant son mandat.

Influence politique:

Blackrock embauche des porte-voix politiques de plus en plus influents, comme George Osborne à Londres et Friedrich Merz en Allemagne, un temps successeur potentiel d’Angela Merkel. C’est donc compréhensible que Blackrock soit exposé.