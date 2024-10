Bombing_Basta

Déjà si on forçait les constructeurs à fabriquer uniquement des réfrigérateurs de classe A, à D…

On force les constructeurs de véhicules à réduire la consommation, on met des bonus/malus, mais pourquoi ne pas le faire aussi sur ce genre d’appareil glouton ?

Je viens de changer de frigo et ça a été la croix et la bannière de choisir : entre le format dont j’avais besoin, le bruit (ou plutôt son absence, primordiale), la consommation, le prix, il a fallu que je renvoie 2 modèles ça a duré deux mois l’histoire… Et 800 balles pour un classe D.

Son idée est sûrement bien au gars, juste pourvu que ça ne finisse pas comme la machine à laver "l’increvable" tuée dans l’œuf…

D’ailleurs loi des séries oblige, il a fallu que je change en même temps mon lave-linge et là c’était bien plus simple d’en trouver un classe A à prix correct (600 balles) (et bien déçu que l’increvable n’ait pas vu le jour).