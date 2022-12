CES 2023 : LG dévoile une gamme d'appareils électroménagers ultra minimalistes, vous adhérez ?

Le visuel partagé par la marque nous montre donc un réfrigérateur américain, un lave-linge, un sèche-linge, un four et un lave-vaisselle où le minimalisme semble être le mot d'ordre. Peu de boutons, pas de couleurs distinctives ou d'éléments décoratifs, les appareils proposent un design sobre et passe-partout. L'expérience utilisateur a été aussi simplifiée au maximum, avec des contrôles simples. La marque explique avoir eu recours à des matériaux robustes pour augmenter la durée de vie de ses appareils, et ces derniers, de même que leur emballage, sont produits à partir de matériaux recyclés.

Cette gamme est ainsi en accord avec la nouvelle politique écoresponsable de LG qui souhaite utiliser le moins d'éléments possibles pour simplifier la fabrication de ses gammes d'électroménager et utiliser moins d'énergie pour la production de chaque modèle. L'entreprise indique enfin que les appareils profiteront d'un suivi logiciel qui apportera de nouvelles fonctionnalités au fil des années via plusieurs mises à jour.

La marque donne désormais rendez-vous lors du CES 2023 pour obtenir plus de détails sur ces premiers appareils, dont les dates de commercialisation et les prix de chaque modèle.