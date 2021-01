Déjà arrêté en Europe, LG pourrait abandonner le smartphone dans le monde entier

« Étant donné que la concurrence sur le marché mondial des appareils mobiles est de plus en plus féroce, il est temps pour LG de faire le meilleur choix », indique un porte-parole du groupe au média sud-coréen The Korea Herald.

« L'entreprise envisage toutes les mesures possibles, y compris la vente, le retrait et la réduction de l'activité smartphones », est-il expliqué dans le communiqué. Dans un autre document, cette fois à l'intention de The Verge, LG confirme cette information, précisant toutefois qu'aucune décision définitive n'a encore été prise.