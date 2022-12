Bonus réparation : le système a ses limites, avec un nombre de réparateurs agréés trop faible

Si ce bonus est une bonne chose dans l'absolu, les Français ne semblent pas forcément convaincus par l'intérêt de faire réparer leurs appareils. En 2019 déjà, seuls 10 % des appareils hors garantie étaient apportés en réparation.

La situation ne s'est pas véritablement améliorée, la faute à un manque cruel de réparateurs. Seuls 450 enseignes sont labellisées QualiRépar, et 1 500 au total le seront 2023. C'est grandement insuffisant, selon Laurent Falconieri, directeur général de la Compagnie du SAV, une entreprise spécialisée dans la réparation de matériel électroménager, interrogé par Que Choisir : « Là où le bât blesse, c’est notre capacité à supporter des dispositifs tels que le fonds réparation. Le territoire est mal couvert et la pyramide des âges est défavorable : il nous faudrait 3 500 à 4 000 techniciens supplémentaires sur 5 ans afin de pouvoir répondre aux besoins. »

L'autre frein qui rebute les consommateurs reste le prix des réparations. De nombreux clients « sont sensibles au coût et ne le feront pas remettre en état dès que la note dépasse 35 % du prix d’achat neuf », poursuit M. Falconieri.

Si ces bonus sont appréciables, le dirigeant explique que le métier n'attire pas les foules et que d'autres leviers pourraient être actionnés pour attirer à la fois de nouveaux réparateurs et convaincre plus facilement les consommateurs : « Si la TVA pouvait enfin être un sujet de discussion, le consommateur en ressortirait gagnant en termes d’économie, le réparateur en termes de rentabilité, et le gouvernement sur la réparabilité. »