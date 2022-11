Aide de l'État à la réparation des appareils : c'est pour quand ?

Prévu dans la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, le fonds d'aide publique permettant d'alléger la facture de celles et ceux qui souhaitent faire réparer leurs appareils électriques et électroniques n'est toujours pas disponible. La présente loi prévoyait pourtant son lancement au 1er janvier 2022.

Selon l'UFC-Que-Choisir, son arrivée, malgré près d'un an de retard, serait en bonne voie pour l'année 2023, sans davantage de précisions cependant. Le délai rallongé proviendrait de la difficulté de l'État à former un réseau suffisamment dense de réparateurs agréés « QualiRépar ».

Ce retard s'ajoute à la baisse du pourcentage d'aide maximal perçu, à savoir 10 % de la facture de réparation, contre 20 % initialement, selon un décret publié au Journal Officiel le 31 décembre 2021. L'UFC-Que-Choisir précise qu'une réparation pour ce type d'objet est facturée 129 euros en moyenne, donc l'aide ne dépasserait pas les 15 euros et quelques par réparation. Ce pourcentage vous paraît-il suffisamment incitatif pour engager les rétifs à faire réparer leurs appareils électriques et électroniques défectueux ?