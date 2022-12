Dès demain, réparer vos appareils électroniques va coûter moins cher en France

La liste des 31 premiers appareils couverts par la ristourne peut être retrouvée ici. Elle augmentera chaque année jusqu'à atteindre l'objectif des 68 familles d'équipements couverts en 2025. Cependant, pour avoir droit à ce coup de pouce de l'État, il faudra faire appel à l'un des 500 premiers réparateurs labellisés QualiRépar et déposer des appareils qui ne sont plus sous garantie. La remise sera directement appliquée sur la facture à payer.

C'est le fonds de réparation prévu par la Loi économie circulaire de début 2020, doté d'un enveloppe de 410 millions d'euros sur 6 ans et financé par les industriels, qui prendra en charge les coûts de l'opération. L'objectif est de faire passer d'ici à 2027 le nombre d'appareils électriques et électroniques réparés chaque année en France de 10 à 12 millions. Et le vivier est large. Actuellement, 90 % des équipements endommagés ne sont pas apportés à un réparateur.