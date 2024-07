Smartphones, iPhone et Mac reconditionnés : de la réception à la revente, notre immersion chez un spécialiste français

J'ai eu le plaisir de rendre visite aux équipes de Reborn, au bord du Var (le fleuve) à Carros, à quelques dizaines de minutes de Nice, où sont installés les entrepôts, ateliers et bureau de l'acteur français, dont le siège social se trouve, lui, est à Monaco. Avant de vous faire découvrir le processus de reconditionnement made in Reborn, je vous propose un petit tour d'horizon de l'entreprise, de ses enjeux et du secteur. Plus bas, nous parlerons aussi des difficultés réglementaires (et elles sont assez périlleuses) auxquelles se heurte le marché.