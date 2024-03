Le marché des smartphones reconditionnés commence l'année sur les chapeaux de roue

Pour des questions de pouvoir d'achat et, aussi, de protection de l'environnement, de plus en plus de Français se tournent vers le marché du smartphone reconditionné. Le baromètre Recommerce publié cette semaine révèle une tendance particulièrement frappante : en 2024, en France, 20% des smartphones (soit 1 sur 5) sont d'occasion. La croissance est louable, puisqu'ils ne pesaient que 7% des mobiles utilisés en 2018. Ce n'est visiblement qu'un début.