Et le smartphone reconditionné le plus vendu en France est…

« Cette année, nous constatons comme toujours le quasi-monopole des iPhone et des Samsung Galaxy dans notre classement », constate Augustin Bequet. Cette domination s’explique par la « valeur résiduelle » de ses téléphones, qui reste plus élevée pendant plus longtemps après leurs sorties, du fait, entre autre, d’une politique tarifaire plus stable comparée à d’autres modèles qui se bradent largement quelques mois après leurs annonces. Les mobiles Samsung et Apple se revendant plus cher, les propriétaires voient plus d’intérêt à récupérer un petit pécule en confiant leurs téléphones à un reconditionneur avant d’en acheter un nouveau.