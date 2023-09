iPhone 12 interdit à la vente : que vont faire les sites de vente de téléphones reconditionnés ?

Chez Certideal, on a aussitôt pris le soin de retirer les iPhone 12 du catalogue. Désormais, la page affiche, non sans humour, le message suivant : « L'iPhone 12 est temporairement indisponible.

On vous conseille l'iPhone 11 (moins cher !), l'iPhone 12 mini (un peu plus petit), ou bien l'iPhone 12 Pro (plus puissant :p). »