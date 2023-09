Émissions d'ondes : l'iPhone 15 respecte-t-il les normes réglementaires pour votre santé ?

L'iPhone 12 n'est néanmoins plus vraiment un problème pour Apple, et il n'y aura pas de rappel, puisque celui-ci a été retiré de la vente et qu'il devrait profiter, sous 15 jours, d'une mise à jour logicielle. Mais qu'en est-il des autres iPhone, les modèles les plus récents, et évidemment, de celui qui a été tout juste annoncé, l'iPhone 15 ?