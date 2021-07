L’ANFR mesure les DAS de 95 smartphones, 9 téléphones dépassent la limite réglementaire. Et le vôtre ?

La mesure du DAS n'est pas neuve dans l'industrie du smartphone. Elle l'est en revanche davantage sur d'autres types d'appareils électroniques (depuis le 1er juillet 2020). La raison ? Des rapports de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) et de l'OMS, qui affirment que l'exposition aux ondes électromagnétiques est cancérogène pour le corps humain.

Trois limites ont donc été posées par les autorités. Au niveau de la tête et du tronc, le DAS d'un appareil électronique ne doit pas dépasser 2 W/kg. Aux membres (brassard, poche, petit sac), cette limite est de 4 W/kg.

Comme nous vous l'expliquions dans notre dossier complet sur la question, l'ANFR mesure volontairement le DAS dans des conditions plus intensives que ce qui correspond à l'usage « réel » d'un appareil par ses utilisateurs. Il faut donc comprendre que le DAS que l'on retrouve sur la fiche produit des smartphones (et autres) correspond aux chiffres les plus élevés obtenus par l'agence pendant son protocole de mesure.

Si vous souhaitez connaître le DAS de votre appareil, il vous suffit de consulter la fiche technique officielle sur le site de son constructeur. Vous pouvez également installer l'application Open Barres, conçue par l'ANFR (Android uniquement). Notez que nous incluons aussi systématiquement les valeurs DAS dans nos tests de smartphones, car de nombreux lecteurs nous ont indiqué que cette mesure était importante pour eux.