DxOMark propose un nouveau score pour évaluer la consommation d'énergie de nos smartphones

Le site français propose d'ores et déjà un classement des 17 smartphones ayant le plus haut score. On retrouve à la première place le Samsung Galaxy M51 et sa monstrueuse batterie de 7 000 mAh, à la deuxième place le Wiko Power U30 qui perd quelques points à cause de son taux de chargement, et sur la dernière marche du podium l'Oppo FindX3 Neo avec sa charge ultra-rapide.