DxOMark a aussi un bench audio, et le Pixel 4 s'installe à la 5ème place

Le Google Pixel 4 à l'essai (audio) chez DxOMark

Source : GSMArena

Non content de tester les capteurs principaux et la caméra frontale de nos smartphones, DxOMark met également à l'épreuve la section audio, en terme d'enregistrement et de rendu. A ce petit jeu, le Google Pixel 4 (dont le test "made in Clubic" est à lire ici ) s'installe à la cinquième place du classement.Rappelons que le Google Pixel 4 est notamment équipé de deux haut-parleurs pour un rendu stéréo, mais aussi d'un micro doté d'un système de réduction du bruit. On y retrouve également la nouvelle application d'enregistrement maison, spécifique à la gamme Pixel.Avec un score générale de 68, le smartphone de Google se place ainsi derrière le Huawei Mate 20x, l'iPhone XS Max, l'iPhone 11 Pro Max et l'Asus ROG Phone. Il surclasse (de peu) les Samsung Galaxy Note 10 et OnePlus 7 Pro.