Commençons par le OnePlus Nord CE5. Il s'agit du plus abordable des deux : il sera commercialisé dès aujourd'hui à partir de 349€ (8+128 Go) ou 399€ (12+256 Go), et se prépare donc à affronter l'excellent Nothing Phone (3a). Pour ce prix, OnePlus joue le jeu d'un smartphone plutôt sage dans son design (écran AMOLED de 6,7" 120 Hz), mais qui parie gros sur ses performances. Animé par une puce Dimensity 8350 Apex, on peut déjà vous dire qu'il est parmi les plus véloces de sa catégorie. À l'arrière, on retrouvera un duo grand-angle et ultra grand-angle de 50 et 8 Mpx. Sa batterie de 5200 mAh peut se recharger à 80W en filaire.