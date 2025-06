Bigger is better semble penser OnePlus avec ce nouveau modèle ! La OnePlus Pad 3 fait plus grand et plus fort que la précédente tablette de OnePlus et repose sur un écran LCD de 13,2 pouces au format 7:5 (contre 12,1 pouces sur la OnePlus Pad 2). Il affiche une définition 3,4K de 3392 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement variable pouvant atteindre 144 Hz. La dalle couvre 98 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, avec une luminosité maximale de 900 nits, et bénéficie de certifications visant à limiter la fatigue visuelle, comme le label TÜV Rheinland Eye Care 4.0.

Le châssis, en aluminium, mesure 5,97 mm d’épaisseur pour un poids de 675 g. Côté audio, la tablette intègre huit haut-parleurs – quatre tweeters et quatre woofers – répartis de manière symétrique. Ce dispositif est conçu pour maintenir une restitution sonore équilibrée, quel que soit l’angle d’utilisation, et bénéficie d'une compatibilité Dolby Atmos. À voir à l'usage si la spatialisation sera au rendez-vous ou s'il faudra tout de même connecter un casque pour bénéficier d'une expérience sonore optimale.