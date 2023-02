La future tablette de OnePlus se montre en vidéo et nous offre quelques surprises

Un utilisateur du réseau social Weibo a publié ce qui semble être une courte vidéo de présentation de l'appareil. D'une vingtaine de secondes, le clip nous montre rapidement le design de l'appareil, mais nous confirme également quelques spécifications et fonctionnalités.

La OnePlus Pad aura bien le droit à quelques accessoires optionnels, à commencer par un stylet. Il sera possible, contre un petit achat supplémentaire, de prendre des notes et de dessiner sur l'écran de l'appareil, à travers les diverses applications Android compatibles. Il est possible que OnePlus nous sorte par ailleurs un logiciel de son cru, optimisé pour sa tablette.