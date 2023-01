Avez-vous vu cette image du futur clavier signé OnePlus ?

Cette vidéo permet également de découvrir un petit switch pour basculer entre les modes Windows et Mac. On y voit également le port de charge USB-C ainsi qu'un sélecteur permettant d'éteindre le clavier et de choisir entre le mode Bluetooth et le mode USB.

Ce premier clavier mécanique OnePlus sera officialisé le 7 février prochain. Nous attendons désormais de découvrir son design, son prix… mais aussi ce qui lui permettra de se différencier des claviers proposés par la concurrence.