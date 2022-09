Le design du OnePlus 11 Pro fuite bien avant la présentation du téléphone

On a notamment l'opportunité d'apercevoir l'îlot circulaire qui accueillera la caméra arrière. Trois capteurs et un flash sont visibles. Notons que nous ne connaissons pas encore les caractéristiques techniques du volet photo et du téléphone dans son ensemble. Quoi qu'il en soit, OnePlus s'associera encore une fois à la firme suédoise Hasselblad dont le logo apparaît au niveau de la caméra dorsale.