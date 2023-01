OnePlus 11 : découvrez les premières "vraies" photos du futur flagship

Le bloc circulaire devrait intégrer un capteur principal Sony IMX890 de 50 MP, un ultra grand-angle IMX581 de 48 MP et un téléobjectif IMX709 de 32 MP avec zoom optique 2x plus limité que son prédécesseur, en plus d'un flash optique.

On peut remarquer le choix du constructeur d'utiliser un verre au rendu « glossy » qui, là encore, ne passera pas inaperçu, mais pourra aussi irriter les plus maniaques avec des traces de doigts assurément très visibles. Cette teinte pourrait être exclusive à la Chine, et des coloris mats seraient prévus pour les versions internationales.