La fiche technique du OnePlus 11 Pro fuite déjà, avec une recharge ultra rapide au menu

Le smartphone serait équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition QHD+ 1440p et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il serait propulsé, comme prévu, par une puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Le SoC serait accompagné par 8, 12 ou 16 Go de RAM, selon la version. OnePlus prévoirait également deux configurations de stockage : 128 et 256 Go.

L'autonomie serait confiée à une batterie de 5 000 mAh, une capacité généreuse qui devrait assurer une bonne autonomie au mobile. Par ailleurs, le OnePlus 11 Pro disposerait d'une puissance de charge filaire de 100 W.