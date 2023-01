OnePlus 11 et OnePlus Buds Pro 2 annoncés, découvrez leur fiche technique

Pour ce qui est de la section audio, on retrouvera ici un système à double transducteur, de 11 mm pour les basses et de 6 mm pour les aigus, ce qui n'était pas le cas auparavant. Voilà qui devrait promettre un rendu plus clair et plus précis que sur le modèle précédent. OnePlus promet également une certification Hi-Res Audio Wireless, et une couverture de fréquences allant de 10 à 40 000 Hz.