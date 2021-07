OnePlus Nord 2 officiel : le retour musclé du "flagship killer"

Le plus gros changement opéré sur le OnePlus Nord 2, et celui sur lequel la marque a sans doute le plus communiqué, c'est la présence d'un processeur MediaTek, le Dimensity 1200-AI pour être précis. Pour en savoir plus sur ses performances, on vous renvoie vers notre test complet (le lien plus haut dans cet article).

On note également la présence d'un bloc de recharge de 65 W et d'un nouveau capteur photo principal. Deux composants que l'on a déjà croisés sur les modèles plus haut de gamme de la série OnePlus 9 .