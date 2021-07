OnePlus dévoilera ses Buds Pro en même temps que le Nord 2, le 22 juillet

Selon OnePlus, les Buds Pro seront ainsi en mesure d'annuler un volume sonore entre 15 et 40 dB. Le fabricant promet des écouteurs à la fois haut de gamme et proposant de nombreuses fonctionnalités dites « premium ». Les Buds Pro seront bien sûr livrés avec un boitier de charge, qui devrait leur assurer une autonomie totale de 28 heures environ, avec ANC.

On sait d'ores et déjà que le boitier de charge sera compatible avec la recharge sans-fil Qi, et que dix minutes de charge (classique) permettront au boitier de récupérer 10 heures d'autonomie. Tous les détails (et notamment le prix) de ces OnePlus Buds Pro seront annoncés ce jeudi 22 juillet.