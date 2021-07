La fiche technique du OnePlus Nord 2 fuite avant l'annonce du smartphone

Comme prévu, le OnePlus Nord 2 est le premier mobile de la marque à s'équiper d'un SoC MediaTek, en l'occurrence le Dimensity 1200. Plusieurs variantes de mémoire seront proposées : l'une avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage, l'autre avec 12 Go de mémoire vive pour 256 Go de mémoire interne.

L'autonomie serait confiée à une batterie de 4500 mAh supportant une recharge filaire jusqu'à 65W, mais sans compatibilité avec la charge sans fil.

L'écran AMOLED de 6,43 pouces offrirait quant à lui une définition Full HD+, une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et un support du HDR10+.