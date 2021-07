OnePlus Nord 2 : ce sera du 90 Hz, confirmé par la marque

En effet, via Twitter, OnePlus a confirmé la présence d'une dalle tactile AMOLED de 6,43 pouces pour son OnePlus Nord 2. Un écran dont la fréquence pourra grimper jusqu'à 90 Hz, et qui sera certifié HDR 10+ qui plus est. Pas d'info côté résolution, mais on devrait profiter ici d'une image Full HD+.