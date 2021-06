OnePlus Nord CE : une partie de la fiche technique en fuite

Dans le détail, on devrait rester sur une configuration proche du OnePlus Nord premier du nom. Seule différence : on passe ici à un capteur grand-angle de 64 mégapixels contre 48 mégapixels. Il devrait s’accompagner d’un module ultra grand-angle et d’un capteur macro. À l’avant, le poinçon abriterait un appareil photo 16 mégapixels.

Il est trop tôt pour dire si le OnePlus Nord CE profitera de l’expertise de Hasselblad sur la partie photo, ou si ce partenariat est exclusif aux smartphones haut de gamme du constructeur.

Enfin, espérons que le constructeur sera en mesure de proposer son nouveau modèle au même prix que la première génération. Dans un marché du milieu de gamme saturé, le succès d’un nouveau smartphone dépend beaucoup de ce critère.